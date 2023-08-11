Мир 11 августа 2023, 04:21 Спасательная бригада ВСУ бросила раненых бойцов на поле боя «Царские волки»: эвакуационная группа ВСУ бросила раненых солдат на поле боя РИА «Новости»

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Эвакуационная бригада ВСУ проявила слабость и бросила тяжело раненых товарищей на поле боя на Запорожском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель командира бригады «Царские волки» с позывным Охота. Военнослужащий предоставил агентству видеозапись этих событий, снятую с дрона.

Камера зафиксировала, как отряд бойцов ВСУ попал под минометный огонь в лесополосе. Украинские штурмовики пытались сократить «серую» зону и приблизиться к передовым позициям отряда «Барс-1», пояснил Охота.

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«Разведчики БПЛА вовремя обнаружили продвижение врага, скорректировали минометную батарею и открыли ураганный огонь по всей лесопосадке», — рассказал заместитель командира.

Раненые солдаты ВСУ вызвали эвакуационную бригаду. На кадрах видно, как бронемашина подъезжает и выпускает дымовую завесу. При этом на борт взяли только тех, кто успел добежать, а тяжело раненых спасатели бросили на произвол судьбы. Охота рассказал, что разведчики и ранее сообщали о подобных случаях проявления низкого морального духа в рядах ВСУ.