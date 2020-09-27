Спасатели завершили работы на месте крушения Ан-26 под Харьковом

В воскресенье украинские спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26. Следователи начали проверку.

В эти дни спасатели проводили поиски тел погибших, также они оказывали психологическую помощь их родственникам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины. К спасательной операции было привлечено 70 сотрудников и 10 единиц техники.

«Сейчас подразделениями ГСЧС работы завершены. Проводятся следственные действия», — сообщили в ведомстве.

Крушение военного самолета Ан-26 произошло вечером 25 сентября. В результате погибли 26 человек, выжить смог только один курсант. По словам главы областной администрации Алексея Кучера, диспетчеры аэропорта под Харьковом могли отдать приоритет другому борту, несмотря на сообщение о проблемах с левым двигателем. Пока предварительная причина падения воздушного судна — отказ одного мотора.

Тем не менее техническая экспертиза Ан-26 займет два месяца. Однако данные черных ящиков будут изучены за два дня, сообщили эксперты.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский навестил единственного выжившего в больнице.