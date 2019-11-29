Американка попыталась забраться в собственный дом через дымоход. Эта история закончилась звонком спасателям

Девушка из города Феникс (штат Аризона) застряла в дымоходе. Дело в том, что она поздно вечером вместе с подругой пыталась проникнуть к себе же в дом. На помощь подросткам пришли спасатели.

Приезда пожарных школьнице пришлось ждать полтора часа. Телеканал FOX10 сообщил, что школьницы не могли войти в дом, поэтому его хозяйка решила пролезть внутрь через дымоход. Спасательная операция заняла 40 минут. Пожарные залезли на крышу и подняли американку. Все это время она общалась со спасателями. Когда девушку освободили, ее одежда и лицо были покрыты сажей.

«Она просила позвонить в «911" (служба спасения — прим. ред.)! Она не могла дышать», — рассказала ее подруга, Ясмин. Родители школьницы-экстремалки к окончанию спасательной операции вернулись домой из кино. Они были рады, что все хорошо закончилось, но разозлились на дочь. «Они были вне себя», — заметила Ясмин.

Источник фото: Fox10

Местные заявили, что девушка не получила видимых травм. Тем не менее для обследования ее направили в больницу. Об этом написал портал Rochester First.