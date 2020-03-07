Спасатели вытащили 38 человек из-под завалов разрушенного отеля в Китае
Разбор завалов на месте рухнувшего отеля в китайской провинции Фуцзянь продолжаются. Спасатели уже обнаружили 38 человек из 70, которые находились в здании на момент ЧП. Сам отель использовался как карантинная зона для людей, которые прибыли из регионов, где произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщило издание globaltimes.
В социальных сетях появились кадры с места событий. Можно увидеть, как с места уезжают машины медиков, которые увозят пострадавших.
Разборы завалов для поиска людей продолжаются. Спасатели с фонариками осматривают места возможного нахождения людей.
Причины обвала пока не называются. По словам очевидцев, сначала раздался громкий шум, а потом здание начало разрушаться. Также пострадало множество автосервисов и магазинов, которые окружали отель.
Министерство по чрезвычайным ситуациям заявило, что предпринимает все усилия, чтобы количество жертв оказалось минимальным. В данный момент специалисты ведомства начали изучать причины обрушения. В отеле было 80 номеров. Его открыли летом 2018 года.