Спасатели в Италии вытащили из-под обломков кабины фуникулера тела 12 человек

Число погибших в результате падения кабины фуникулера в Италии возросло до 12 человек. Их тела были обнаружены под обломками, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на спасательную службу.

Итальянские спасатели ищут тело еще одного человека. Общее число жертв крушения кабины фуникулера, таким образом, может возрасти до 13 человек. Изначально сообщалось о восьми погибших.

ЧП произошло на канатной дороге, которая соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Моттароне на северо-западе Италии. Трос оборвался уже к концу маршрута. Крушение произошло в 100 метрах от вершины горы, которая имеет высоту почти 1,5 тысячи метров над уровнем моря. Кабина упала с высоты более 10 метров. При падении она деформировалась и оказалась в труднодоступной лесистой местности, поэтому спасатели не сразу могли добраться туда.

Канатную дорогу в период локдауна не использовали. Фуникулер снова заработал только месяц назад.

По предварительной версии, причиной падения могла стать поломка креплений вагона.