Спасатели в Германии показали, как выживать в квартире без света и тепла на фоне дорожающего газа

Жителям Германии объяснили, что делать в случаях отключения света и тепла в домах. Обучающее видео опубликовало Федеральное управление по гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях.

В ведомстве уточнили, что публикация ролика был приурочена ко Дню защиты в чрезвычайных ситуациях.

На записи видно, как героиня ролика замерзает в холодной квартире без света. Женщина надела куртку, шарф и перчатки, но это не помогало. Тогда она заклеила окна фольгой, сделала обогреватель и свечей и цветочного горшка. Также спасатели посоветовали позвать друзей в гости.

Накануне цены на газ в Европе побили новый рекорд, достигнув 1073 долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо продолжает стремительно дорожать

В результате ЕС сейчас оказался на пороге энергетического кризиса. Рекордные цены на энергоносители уже приводят к остановкам промышленных предприятий, сообщало РИА ФАН. В частности, концерн BASF сократил производство аммиака на двух заводах, компания Deutsche Energipool разорвала контракты с клиентами, объяснив нерентабельность производства при нынешней стоимости газа.