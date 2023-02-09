Мир 09 февраля 2023, 12:52 Спасатели узнали, где могут находиться россияне под завалами дома в Турции МЧС: спасатели узнали возможное местоположение россиян под завалами дома в Хатае Пресс-служба МЧС

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Возможное местонахождение россиян, оказавшихся под завалами дома в турецком городе Хатай после землетрясения, удалось опеделить. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Группа спасателей МЧС России продолжает поиск россиян в Хатае. Работы ведутся со вчерашнего вечера без перерыва, специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания. Предполагаемое нахождение граждан определено», — рассказали в ведомстве.

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Накануне стало известно, что российская семья оказалась под завалами. Представители МЧС России вместе с турецкими коллегами быстро отправились из Кахраманмараша в Хатай.

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Провинции Хатай и Кахраманмараш больше всех пострадали в результате землетрясения, произошедшего 6 февраля. Очевидцы рассказывали, что в Хатае недостаточно спасателей, многие здания еще не осмотрены. По последним данным, в результате трагедии в Турции погибли более девяти тысяч человек, пострадали свыше 52 тысяч.