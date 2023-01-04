04 января 2023, 18:13
Спасатели прибыли к зданию посольства России в Риге из-за неизвестного вещества
Полиция Латвии: подозрительная посылка пришла в посольство России в Риге
Неизвестное вещество обнаружили в посольстве России в Риге. Об этом со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу Латвии сообщило издание Delfi.
В ведомстве подчеркнули, что информация из посольства пришла на пульт дежурного в 15:08. Сотрудники дипломатического ведомства сообщили о том, что у них находится неизвестное вещество.
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В Государственной полиции Латвии уточнили, что речь идет о подозрительной посылке. В данный момент на месте находятся спасатели и другие экстренные службы.
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