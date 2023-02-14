Мир 14 февраля 2023, 06:59 Спасатели наткнулись под завалами в Турции на 150 тысяч долларов наличными МЧС: российские спасатели нашли под завалами в Турции 150 тысяч долларов

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Группа спасателей из России, разбирая завалы после землетрясения в Турции, наткнулась на пачку денег. Они насчитали 150 тысяч долларов и передали клад местной полиции, рассказало МЧС России.

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Специалисты работали на месте обрушения жилого дома. Они расчищали один пласт завалов из обломков бетона за другим, когда наткнулись на кастрюлю, а в ней — наличные. Спасатели насчитали 150 тысяч долларов, описали и передали в полицию.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

В соседней Сирии разбирать завалы помогают не только сотрудники МЧС, но и военные Центра по примирению враждующих сторон. Они также приняли участие в благотворительной акции — отвезли активистам в мечеть Зен Аль Аптдин 2,5 тонны продуктов и дезинфицирующие средства. Из гречки, тушенки, макарон и других припасов приготовят горячие обеды для пострадавших сирийцев.

Землетрясение произошло 6 февраля. В Сирии погибли не менее 8,5 тысячи человек, в Турции — 31,6 тысячи.