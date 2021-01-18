Спасатели нашли труп россиянина, который был капитаном затонувшего сухогруза Arvin

Спасатели обнаружили тело капитана с затонувшего в Черном море сухогруза Arvin. Он являлся гражданином России. Также обнаружена тела еще двух моряков.

В Росморречфлоте подтвердили, что в Турции нашли тело россиянина с затонувшего сухогруза. Им оказался капитан судна. Об этом написал ТАСС.

По данным турецких властей, шесть членов экипажа — один россиян и пять граждан Украины — спасены.

«Найдены тела трех погибших моряков (проводится процедура их идентификации)», — заявили в МИД Украины. Об этом на сайте украинского правительства.

Сухогруз, который принадлежал украинской компании Arvin Shipping LTD, шел из Грузии в Болгарию. Днем 17 января он затонул в Черном море. На борту находились 14 челок. Известно, что члены экипажа Arvin пересели с тонущего судна в три шлюпки. Четверо погибли. Один из спасенных моряков сообщил, что сухогруз накрыло волной.

Поисково-спасательная операция у побережья провинции Бартын продолжается. В ней заняты сотрудники береговой охраны Турции, а также специалисты правительственного управления по чрезвычайным ситуациям.