Спасатели нашли еще трех пассажиров исчезнувшего судна в Японии

В районе исчезновения круизного судна Kazu 1 на севере Японии спасатели обнаружили еще трех человек. Об этом сообщил телеканал NHK.

О состоянии найденных туристов информации нет.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек. Все они были без сознания. Их госпитализировали.

Поисковая операция в районе ЧП продолжается.

Туристическое судно Kazu 1 утром 23 апреля вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось к поселку Сяри, где находятся живописные водопады. По имеющимся данным, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, а также два члена экипажа.

Через некоторое время с корабля поступил сигнал бедствия. Из него следовало, что в носовую часть судна начала поступать вода.

К предполагаемому месту нахождения корабля были направлены два вертолета и патрульные суда. На месте аварии они никого не обнаружили. Позже к ним присоединились служащие сил самообороны Японии.

Ранее сообщалось, что судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов затонуло неподалеку от Ирана. Из-за этого в воду попали 30 человек.