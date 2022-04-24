Спасатели нашли еще трех пассажиров исчезнувшего судна в Японии
NHK: в районе пропажи круизного судна Каzu 1 в Японии обнаружили еще трех человек
В районе исчезновения круизного судна Kazu 1 на севере Японии спасатели обнаружили еще трех человек. Об этом сообщил телеканал NHK.
О состоянии найденных туристов информации нет.
Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили четырех человек. Все они были без сознания. Их госпитализировали.
Поисковая операция в районе ЧП продолжается.
Туристическое судно Kazu 1 утром 23 апреля вышло из порта Уторо на острове Хоккайдо и направилось к поселку Сяри, где находятся живописные водопады. По имеющимся данным, на борту находились 24 пассажира, в том числе двое детей, а также два члена экипажа.
Через некоторое время с корабля поступил сигнал бедствия. Из него следовало, что в носовую часть судна начала поступать вода.
К предполагаемому месту нахождения корабля были направлены два вертолета и патрульные суда. На месте аварии они никого не обнаружили. Позже к ним присоединились служащие сил самообороны Японии.
Ранее сообщалось, что судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов затонуло неподалеку от Ирана. Из-за этого в воду попали 30 человек.