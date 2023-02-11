Мир 11 февраля 2023, 10:05 Спасатели МЧС России достали из-под завалов в Турции 44 человека МЧС РФ: российские спасатели извлекли из-под завалов в Турции 44 человека Пресс-служба МЧС

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Участвующие в устранении последствий землетрясений в Турции сотрудники МЧС России за время работы спасли из-под завалов более 40 человек. Об этом в интервью ТАСС сообщили представители ведомства.

По их словам, всего за время участия в работе на завалах российские спасатели извлекли из-под обломков домов 44 человека. Только пять из них подавали признаки жизни.

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«За сутки из-под завалов извлечены 12 тел», — рассказали представители российского МЧС.

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Они отметили, что Россия не единственная страна, отправившая спасателей на помощь турецким экстренным службам. По информации российского ведомства, в ликвидации последствий землетрясения задействованы представители 61 государства.

По официальным данным, актуальным к утру 11 февраля, от серии толчков на территории Турции погибли 20 665 человек. Еще более 80 тысяч людей числятся пострадавшими. Они получили ранения и травмы различной степени тяжести.