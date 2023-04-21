Мир 21 апреля 2023, 10:54 Спасатели Южной Кореи нашли тела всех пропавших моряков с горевшего российского судна «Калтан» — СМИ Yonhap: южнокорейские спасатели нашли тела четырех пропавших моряков с судна «Калтан» Unsplash

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Спасатели Южной Кореи нашли мертвыми четырех пропавших моряков с загоревшегося российского рыболовецкого судна «Калтан». Об этом написало агентство Yonhap.

Рыболовное судно из Владивостока, перевозившее 25 человек, загорелось в районе южнокорейского города Ульсан сегодня утром. На борту было 100 тонн морепродуктов. Береговая охрана Южной Кореи, получив сигнал тревоги, направила к судну спасателей. Для помощи российскому судну мобилизовали 12 катеров и вертолет, также в спасательной операции участвовали находившиеся поблизости рыбацкие лодки.

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Вызволить удалось 21 человека. По данным Росморречфлота, на берег доставили 19 членов экипажа. Еще двое — капитан и старший механик — остались, чтобы найти старшего помощника капитана, который руководил тушением, и других пропавших.

Судно отбуксировали в порт Ульсана, при этом пожар на нем продолжался к 09:00 по московскому времени (15:00 по местному). Тела двух моряков обнаружили на «Калтане» уже после того, как его привезли в Ульсан.

О том, кого именно из пропавших нашли мертвыми, издание не сообщило.