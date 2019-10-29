Спасатели эвакуировали разъевшуюся свинку

Спасателям Южного Йорка пришлось вынести из дома на руках 190-килограммовую свинью по кличке Твиглет. Она всю жизнь прожила в многоквартирном доме, но новые хозяева решили отправить ее на ферму.

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Элейн Эдвардс свинку подарили внуки. Они купили животное за 60 фунтов стерлингов с рук на Facebook. Родственники были уверены, что это мини-пиг.

Женщина души в ней не чаяла, кормила китайской едой и кашами. Свинья загорала на балконе, спала на матрасе в спальне хозяйки, а в туалет ходила на поднос с наполнителем для кошачьего туалета.

Как сообщила The Sun, поросенок со временем разъелся до 190 килограммов. Однако 57-летняя женщина умерла, и внуки решили отправить свинью на ферму. Но из-за размеров протиснуться в тесных коридорах Твиглет не могла. Выносить ее на улицу Диннингтона пришлось пожарной команде, которых вызвала Калли Эдвардс.

Она заявила, что свинья всегда считалась членом семьи.

«Для многих свинья — не более, чем кусок бекона. Но не для нас. Мы даже не позволяли шутить на эту тему в присутствии Твиглет», — заявила она.

Общими усилиями свинью удалось перенести на первый этаж. Ветеринар оценил ее состояние после путешествия как напряженное и нервное.

Поэтому, помимо курса похудения на ферме, ей придется сначала принимать успокоительное.