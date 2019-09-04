Спасатели достали еще 13 тел со сгоревшего в Калифорнии судна
Спасательная операция завершилась во вторник, 3 сентября. На поверхность к тому времени спасателям удалось поднять 20 погибших.
Капитан сгоревшего в Калифорнии судна спассяПодробнее
На данный момент удалось извлечь тела 33 человек, поиски еще одного продолжаются, сообщил телеканал со ссылкой на информацию местных правоохранителей. Телеканал также уточнил, что поисковая операция проходит в районе затопления судна на глубине порядка 20 метров.
Напомним, что коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус в понедельник, 2 сентября. На борту 22-метровой яхты, которая совершала трехдневную экскурсию для дайверов, находились 39 человек. Conception вышел из Санта-Барбары в субботу, судно должно было вернуться в порт вечером в понедельник.
Пожар на судне произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа, включая капитана, спаслись, спрыгнув в воду с верхней палубы, пассажиры и один член экипажа погибли. Предположительно погибшие спали в находящемся под палубой отсеке судна. Причины пожара пока неизвестны.