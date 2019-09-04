Спасатели достали еще 13 тел со сгоревшего в Калифорнии судна

Спасательная операция завершилась во вторник, 3 сентября. На поверхность к тому времени спасателям удалось поднять 20 погибших.

Капитан сгоревшего в Калифорнии судна спасся Подробнее

На данный момент удалось извлечь тела 33 человек, поиски еще одного продолжаются, сообщил телеканал со ссылкой на информацию местных правоохранителей. Телеканал также уточнил, что поисковая операция проходит в районе затопления судна на глубине порядка 20 метров.

Напомним, что коммерческое судно Conception загорелось и затонуло в Калифорнии у берегов острова Санта-Крус в понедельник, 2 сентября. На борту 22-метровой яхты, которая совершала трехдневную экскурсию для дайверов, находились 39 человек. Conception вышел из Санта-Барбары в субботу, судно должно было вернуться в порт вечером в понедельник.

Пожар на судне произошел в ночь на понедельник: пять членов экипажа, включая капитана, спаслись, спрыгнув в воду с верхней палубы, пассажиры и один член экипажа погибли. Предположительно погибшие спали в находящемся под палубой отсеке судна. Причины пожара пока неизвестны.