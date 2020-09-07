Спасатель раскритиковал американскую методику поиска погибших

Ученые из Университета Теннеси заявили, что разложение человеческого тела рядом с растениями может приводить к изменению их биохимических и спектральных характеристик. Они намерены использовать эти изменения для поиска тел в лесах, где сложно найти погибшего, просто прочесывая территорию.

Коринный раскритиковал данный метод, отметив, что изменения оттенков травы сложно увидеть в многообразии летнего леса. Кроме того, азот выделяют и трупы животных при разложении.

«Интересный подход. Допустим, что это так и есть. В течение какого времени растения начнут менять цвет? Насколько интенсивно? И какими приборами мы можем это зафиксировать? Ведь таким же способом мы можем увидеть и погибших животных. Даже если мы начнем каким-то образом находить малейшее изменение цвета, то в летнем лесу увидеть это почти невозможно. Лес слишком многоцветен. Эта методика выглядит несколько фантастичной», — высказался спасатель.

Он добавил, что более эффективного способа, чем старый-добрый поиск с помощью собак, пока не придумали.