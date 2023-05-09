Мир 09 мая 2023, 23:43 «Спасаем людей». Пригожин ответил Франции на призыв внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций Пригожин ответил Франции на призыв внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организац РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал призыв Нацсобрания Франции внести бойцов группы в список террористических организаций. Его ответ опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в Telegram-канале.

Пригожин напомнил о ситуации в Центральной Африке. Он вспомнил, что когда бойцы «Вагнера» пришли на территорию страны, то французские солдаты сгоняли в комнату 12-летних девочек, где их потом насиловали.

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«Мы спасли целую страну под названием Центральная Африка, спасли десятки тысяч жизней от бандитов, террористов, и, самое главное, от французов, которые просто издевались над ними. Макрон решил, что ЧВК „Вагнер“ — террористическая организация, а в это время во многих странах мира ЧВК „Вагнер“ спасает от французов и от американцев огромное количество людей», — привела пресс-служба слова Пригожина.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции ранее призвало власти республики и ЕС добавить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. На сайте Нацсобрания проводилась трансляция голосования.