    19 июня 2020, 02:48

    Полицейский в США спас ребенка афроамериканки во время протеста. Видео

    Арина Гудилова

    В Калифорнии сотрудник полиции помог спасти 11 месячного ребенка. Женщина взяла его с собой на акцию протеста и по неизвестной причине младенец перестал дышать.

    Видео инцидента попало на камеры видеонаблюдения. Его опубликовал в Тwittеr АВСNеws.

    На кадрах можно увидеть, как женщина подбегает к сотрудникам полиции и просит помощи. Полицейские среагировали мгновенно.

    Помощник шерифа оказал первую помощь, и смог прочистить дыхательные пути ребенка.

    Ранее в Хабаровске реакция полицейского спасла жизнь трехлетнему ребенку. Правоохранитель быстро соориентировался и выхватил из-под колес мальчика.