Полицейский в США спас ребенка афроамериканки во время протеста. Видео

В Калифорнии сотрудник полиции помог спасти 11 месячного ребенка. Женщина взяла его с собой на акцию протеста и по неизвестной причине младенец перестал дышать.

Видео инцидента попало на камеры видеонаблюдения. Его опубликовал в Тwittеr АВСNеws. На кадрах можно увидеть, как женщина подбегает к сотрудникам полиции и просит помощи. Полицейские среагировали мгновенно. Помощник шерифа оказал первую помощь, и смог прочистить дыхательные пути ребенка. Ранее в Хабаровске реакция полицейского спасла жизнь трехлетнему ребенку. Правоохранитель быстро соориентировался и выхватил из-под колес мальчика.