«Спарта» отбила попытку наступления ВСУ на аэропорт Донецка
Глава ДНР Пушилин: ВСУ потерпели поражение при попытке наступления на аэропорт Донецка
РИА «Новости»
ВСУ попытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но бойцы батальона «Спарта» пресекли действия противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что украинские военные потерпели тяжелое поражение.
«Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная „Спарта“, все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно», — рассказал Пушилин в своем Telegram.
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Он также сообщил о ситуации в Красном Лимане. Там, по его словам, украинские военные продолжают предпринимать попытки занять этот населенный пункт, но подразделения Народной милиции ДНР этого не допускают.
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«Более сложный населенный пункт — это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас в полной мере ни мы, ни противник не контролируем его, также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги. Рассчитываем, что у наших ребят все получится», — пояснил Пушилин.
Глава ДНР рассказал и об обстановке в Угледаре. Там, по его словам, удерживают позиции союзные силы, на определенных участках есть продвижения. По его словам, в итоге союзные силы уничтожили группу бойцов почти полностью.
Пушилин также заявил, что пообщался с военными на передовой. Он отметил успешные действия солдат и их неизменный боевой настрой. С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск.