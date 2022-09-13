«Спарта» отбила попытку наступления ВСУ на аэропорт Донецка | 360°

Мир 13 сентября 2022, 08:55 Поделиться Telegram

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Viber «Спарта» отбила попытку наступления ВСУ на аэропорт Донецка Глава ДНР Пушилин: ВСУ потерпели поражение при попытке наступления на аэропорт Донецка РИА «Новости»

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ВСУ попытались организовать наступление на аэропорт в Донецке, но бойцы батальона «Спарта» пресекли действия противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он подчеркнул, что украинские военные потерпели тяжелое поражение.

«Пытался противник больше, наверное, исходя из каких-то пиар-соображений, выдвинуться в направлении Донецкого аэропорта, но там доблестная „Спарта“, все понимая, все осознавая, все выполнила так, как нужно», — рассказал Пушилин в своем Telegram.

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Он также сообщил о ситуации в Красном Лимане. Там, по его словам, украинские военные продолжают предпринимать попытки занять этот населенный пункт, но подразделения Народной милиции ДНР этого не допускают.

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«Более сложный населенный пункт — это Святогорск. Честно вам скажу, что сейчас в полной мере ни мы, ни противник не контролируем его, также замечены польские наемники на данном направлении, но наши подразделения тоже предпринимают определенные шаги. Рассчитываем, что у наших ребят все получится», — пояснил Пушилин.

Глава ДНР рассказал и об обстановке в Угледаре. Там, по его словам, удерживают позиции союзные силы, на определенных участках есть продвижения. По его словам, в итоге союзные силы уничтожили группу бойцов почти полностью.

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