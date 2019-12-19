Спальня, гостиная и душ. Блогер показал самые дорогие апартаменты в самолете

Американский YouTube-блогер Кейси Нейстат воспользовался самым дорогим в мире регулярным авиарейсом. В полете из Абу-Даби в Нью-Йорк в его распоряжении была гостиная, спальня, душевая комната, а также личный дворецкий.

Воздушные апартаменты «Резиденция» на борту национальной авиакомпании ОАЭ Etihad стоят 31 тысячу долларов (1,9 миллиона рублей) на одного человека или 41 тысячу долларов (2,6 миллиона рублей) за двоих, сообщал Business Insider.

Нейстат подробно рассказал и показал устройство своей «резиденции». В гостиной установлен кожаный диван и огромный телевизор. Там же можно взять прохладительные напитки из выдвижного холодильника.

Далее идет спальня, оборудованная еще одним телевизором и двуспальной кроватью. Также там висит зеркало.

В помещении ванной блогер принял душ, закутавшись после этого в белый банный халат.

В обзоре VIР-пассажир рассказал, что ничего не платил за полет. Путешествие было подарком за рассказ о сервисе на YouTube. Нейстат сравнил стоимость перелета с ценой новой Toyota, отметив, что получил незабываемый опыт.

Кейси Нейстат — известный блогер из Нью-Йорка. На его YouTube-канал подписаны 11,6 миллиона человек, на Instagram — 3,3 миллиона.