Спад рождаемости назвали новой угрозой для Европы

Введенный из-за пандемии режим самоизоляции привел с резкому спаду рождаемости. Такую проблему заметили в Испании и некоторых других странах Европы. Издание El Pais назвало уменьшение количества детей новой угрозой.

По информации газеты, в декабре уровень рождаемости в Испании снизился сразу на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Пока у нас есть данные только за два месяца 2021 года. Этого мало, чтобы сделать точный прогноз на целый год, но уже сейчас ясно, что спад ожидается сильным», — заявил директор Национального исследовательского совета Диего Рамиро.

Издание отметило, что похожая ситуация с рождаемостью сложилась и в ряде других стран Европы. В Италии в декабре 2020 года родилось на 21,6% меньше детей, чем было в 2019-м. Во Франции в январе 2021 года рождаемость снизилась на 13%.

Снижение уровня рождаемости произошло на фоне объявления режима самоизоляции и введения ограничительных мер. Авторы материала подчеркнули, что большинство людей решили отложить вопрос рождения детей из-за потери работы и высокой смертности от коронавируса.