Мир 02 сентября 2023, 20:00 SpaceX запустила в космос 13 спутников военного назначения Компания SpaceX Илона Маска запустила в космос спутники в интересах Пентагона SpaceX

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Компания SpaceX американского миллиардера Илона Маска отправила в космос 13 спутников военного назначения в интересах Пентагона. Ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберг в штате Калифорния, сообщило РИА «Новости».

Группировку спутников создадут на низкой околоземной орбите в рамках программы Proliferated Warfighter. Она должна будет обнаруживать и отслеживать пуски ракет. Еще одной целью заявлено поддержание глобальной военной связи.

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Пуск Falcon 9 переносили два раза. Для SpaceX он стал уже 61-м по счету с начала этого года. Таким образом, компания Илона Маска уже повторила свой же рекорд минувшего года. В оставшиеся четыре месяца 2023-го она может превзойти этот показатель.

В конце августа стало известно, что Минюст США подал в суд на SpaceX. Корпорацию обвинили в дискриминации беженцев при приеме на работу.