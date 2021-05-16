SpaceX запустила ракету с 54 спутниками. Видео

SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 52 спутниками Starlink и двумя спутниками других компаний — Capella Space и Tyvak. Трансляция запуска велась на сайте SpaceX.

Старт был осуществлен в 18:56 субботы по местному времени (1:56 воскресенья по московскому времени) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида.

На свей странице в Twitter SpaceX сообщила, что первая ступень ракеты-носителя совершила посадку на платформу в океане.

Спутниковая сеть Starlink призвана обеспечить доступ к интернету из любой точки планеты. На первом этапе проекта планируется разместить на орбите порядка 11 тысяч этих спутников.

Предыдущий запуск спутников Stаrlink состоялся 9 мая. Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Она должна была доставить на орбиту очередную группу из 60 интернет-спутников Starlink.

Компания Илона Маска запустит лунный спутник, оплата за который проведена в криптовалюте Dogecoin. Спутник назвали Doge-1. Он принадлежит канадской фирме Geometric Energy Corporation (GEC). Она сообщила, что запуск планируется в первом квартале 2022 года. Аппарат выведут с помощью ракеты-носителя Falcon 9.