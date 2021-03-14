SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink. Видео

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутниками для сети Starlink. Трансляция велась на сайте компании.

Старт состоялся из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Ракета-носитель стартовала в 13:01 по московскому времени. Она доставит на орбиту 60 интернет-спутников Starlink. Это станет 21-м по счету выводом микроспутников для орбитальной сети.

Первая ступень ракеты после старта успешно приземлилась на плавучую платформу, которая находится в Атлантическом океане. Эта ступень используется SpaceX уже в девятый раз. Это позволяет американской компании снизить стоимость запуска космических аппаратов.

Прошлый запуск ракеты Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink состоялся 4 марта. Первые спутники для сети Starlink были выведены в космос в мае 2019 года.

Британский астрофизик ранее назвал идею Илона Маска отправить миллион человек на Марс к 2050 году «опасным заблуждением». Ученый уверен, что условия жизни на Красной планете ничуть не лучше, чем на Южном полюсе или вершине Эвереста.