SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 микроспутниками

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Прямая трансляция происходящего ведется на сайте компании.

Ракета стартовала на мысе Канаверал (штат Флорида) в 22:59 по местному времени (06:59 16 февраля по мск).

Предыдущий запуск ракеты SpaceX с таким же грузом прошел 4 февраля. Первая ступень носителя уже использовали при пяти запусках, но в этот раз компания не смогла вернуть элемент Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Данная технология дает возможность SрасеХ делать дешевле стоимость запусков носителей, отметил ТАСС.

SpaceX планировала запустить на орбиту микроспутники Starlink еще 15 февраля. Однако из-за плохих погодных условиях старт перенесли на сутки.

Компания начала выводить спутники Starlink выводят на орбиту с мая 2019 года. В предыдущий раз спутники запустили 20 января. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1083 космических аппаратов Starlink. На данный момент компания стала самым крупным спутниковым оператором в мире.