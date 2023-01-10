Мир 10 января 2023, 09:30 SpaceX запустила на орбиту очередную партию британских спутников Американская компания SpaceX запустила в космос 40 британских спутников OneWeb Unsplash

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Американская компания SpaceX запустила на орбиту очередную партию британских спутников связи OneWeb. Ракета Falcon 9 с грузом по российскому времени стартовала во вторник в 07:50. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на SpaceX.

По данным издания, на борту ракеты-носителя находятся 40 спутников весом 150 килограммов каждый. Их выведут на орбиту высотой 600 километров, затем с помощью своих двигателей они достигнут штатной орбиты высотой 1200 километров.

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Аппараты дадут возможность потребителям пользоваться широкополосным интернетом. Тем самым британская компания OneWeb пытается расширить зону охвата, в которую входят США, Европа и большая часть Ближнего Востока и Азии.

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Сейчас на орбите находятся 502 спутников OneWeb. Сегодняшняя партия пополнит группировку. Всего британская компания планирует запустить в работу 648 аппаратов.

В середине декабря SpaceX запустила ракету-носитель с очередной партией спутников для интернет-сети Starlink. Всего с 2019 года американская компания разместила на орбите более 3,2 тысячи аппаратов.