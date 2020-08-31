SpaceX вывела спутник на полярную орбиту Земли

Американские исследователи космоса в четвертый раз использовали многоразовую первую ступень Falcon 9.

На полярную орбиту Земли вывели спутник SAOCOM 1B, который создало аргентинское космическое агентство CONAE. Это уже второй подобный аппарат для мониторинга погодных условий на Земле, который оказался в космосе. Спутник будет следить за влажностью почвы и собирать информацию для сельскохозяйственной и лесной отрасли Аргентины.

Falcon 9 доставила на орбиту, помимо SAOCOM 1B, еще два малых коммерческих спутника GNOMES 1 и Tyvak 0172. С помощью первого аппарата специалисты будут следить за влиянием атмосферы на сигналы навигационных спутников. Для чего нужен Tyvak 0172, пока не известно.