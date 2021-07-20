SpaceX сообщила об испытаниях двигателей ракеты для полетов на Марс

Компания SpaceX провела статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy. Именно она, скорее всего, будет выводить космический корабль Starship на околоземную орбиту для полета на Марс.

«Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», — написала пресс-служба SрасеХ в Twitter.

По данным онлайн-издания Space.com, специалисты SpaceX произвели кратковременное зажигание трех двигателей Raptor на полигоне компании в районе Бока-Чика (штат Техас). Весь тест длился несколько секунд.

Космический корабль многоразового использования Starship рассчитан для полетов на Марс. Там могут находиться 100 человек. Основатель SpaceX Илон Маск ранее говорил, что первый испытательный полет на околоземную орбиту должен пройти уже в этом году. Однако не исключено, что даты могут поменяться.

Недавно Маск поздравил британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с успешным полетом к границе космоса. Также теплые слова в адрес Брэнсона направил и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.