SpaceX собрала самую высокую ракету в мире на космодроме в Техасе

Специалисты компании Илона Маска SpaceX закончили сборку огромной многоразовой ракеты-носителя Starship. Вместе со стартовой площадкой ее высота составила 145 метров. Система получилась выше пирамиды Хеопса на девять метров. Об этом пишет сайт Nasaspaceflight.

По данным сайта, комплекс состоит из прототипа ступени Super Heavy Booster 4 и прототипа самого корабля SN20. Ракету протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Дату старта в SpaceX пока не называли.

На этой неделе основатель космической компании SpaceX, изобретатель и предприниматель Илон Маск рассказал, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновлялся российскими разработками. Он отметил, что его двигатель принципиально ничем не отличается от того, что придумали отечественные изобретатели.