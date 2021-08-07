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    07 августа 2021, 15:51

    SpaceX собрала самую высокую ракету в мире на космодроме в Техасе

    Андрей Иванов

    Специалисты компании Илона Маска SpaceX закончили сборку огромной многоразовой ракеты-носителя Starship. Вместе со стартовой площадкой ее высота составила 145 метров. Система получилась выше пирамиды Хеопса на девять метров. Об этом пишет сайт Nasaspaceflight.

    SpaceX собрала самую высокую ракету в мире на космодроме в Техасе

    По данным сайта, комплекс состоит из прототипа ступени Super Heavy Booster 4 и прототипа самого корабля SN20. Ракету протестируют во время орбитального полета над Мексиканским заливом. Дату старта в SpaceX пока не называли.

    На этой неделе основатель космической компании SpaceX, изобретатель и предприниматель Илон Маск рассказал, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновлялся российскими разработками. Он отметил, что его двигатель принципиально ничем не отличается от того, что придумали отечественные изобретатели.