SpaceX снова перенесла запуск интернет-спутников Starlink

SpaceX вновь отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с микроспутниками Starlink. По задумке специалистов компании, приборы должны обеспечить интернетом все население Земли.

Пока запуск перенесли на сутки. Он должен был состояться в четверг, 22 октября, теперь же старт ракеты запланирован на пятницу, 23 октября. Время будет известно позднее.

«Отменяем сегодняшний запуск Starlink, чтобы предоставить дополнительное время для успеха миссии», — написали представители компании в официальном аккаунте SpaceX в Twitter.

Проект Starlink предполагает размещение на орбите Земли 11 тысяч малых спутников весом до 500 килограммов каждый. Приборы обечпечат единую доступную сеть интернета для всех жителей Земли. SpaceX рассчитывает потратить на реализацию проекта около десяти миллиардов долларов. 22 октября должен был состояться запуск 15-й группировки спутников — на орбиту попали бы 60 приборов.

Первая ступень ракеты Falcon 9, которую готовят к запуску очередной партии спутников, уже использовалась при стартах. Она помогла доставить на орбиту прибор навигационной системы GPS третьего поколения (GPS III) в июне текущего года.