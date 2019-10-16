SpaceX решила запустить на орбиту 30 тысяч новых спутников

Глава SpaceX Илон Маск рассказал об инопланетянах около Земли Подробнее

По информации издания, за последние недели МСЭ получила через Федеральную торговую комиссию США порядка 20 запросов от SpaceX. Они касались предоставления дополнительных частот для 1,5 тысячи спутников. Всего речь шла о цифре около 30 тысяч дополнительных спутников.

Сейчас у SpaceX есть разрешения на работу 11 тысяч аппаратов, а с учетом новых, количество спутников компании перевалит за 40 тысяч штук.

Как утверждает представитель МСЭ, спутники планируют разместить на орбитах 328 — 580 километров. Но в запросах не указывается, когда именно компания намерена реализовать свой план.

Проекта Starlink был разработан SpaceX в 2015 году для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету. На первом этапе на орбите планируется разместить 800 спутников. Первые 60 аппаратов уже отправили в космос с помощью ракеты-носителя Falcon-9. Старт космического корабля состоялся весной 2019 года.