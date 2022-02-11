SpaceX потеряла 40 спутников из-за магнитной бури

Компания SpaceX потеряла 40 из 49 микроспутников Starlink, запущенных 3 февраля. Они сошли с орбиты по причине разбушевавшейся магнитной бури. Об этом сообщили на сайте компании.

Геомагнитная буря привела к нагреву атмосферы, увеличила ее плотность и сопротивление именно на тех высотах, где разворачивалась группировка спутников. В результате аппараты вышли из строя.

В компании подчеркнули, что сходящие с орбиты аппараты представляют нулевой риск столкновения с другими спутниками и аппаратами. Особенности конструкции приводят к их разрушению при входе в атмосферу.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на орбиту 49 спутников Starlink, состоялся 3 февраля. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Starlink — это глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Разработка проекта началась в 2015 году, в мае 2019 года была запущена первая группа из 60 спутников-прототипов. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в 10 миллиардов долларов.