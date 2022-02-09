SpaceX потеряла 40 спутников из-за геомагнитной бури

Американская компания SpaceX из-за геомагнитной бури потеряла около 40 телекоммуникационных спутников Starlink, которые войдут или уже вошли в атмосферу Земли. Об этом сообщили на сайте компании.

Речь идет примерно о 40 из 49 спутников, выведенных на орбиту в прошлый четверг. Они оказались сильно повреждены из-за геомагнитной бури, которая произошла уже на следующий день. Спутники перевели в безопасный режим, в котором они перемещались на орбите «ребром». Но повышенное сопротивление на малых высотах не позволило вывести их из этого режима, чтобы скорректировать орбиту.

«До 40 спутников войдут или уже вошли в атмосферу Земли», — говорится в сообщении.

В SpaceX заверили, что риск столкновения с другими спутниками нулевой. Конструкции Starlink разрушаются при входе в атмосферу, орбитальный мусор не образуется, и части спутника не ударяются о Землю, передала «Газета.ru».

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 49 спутниками Starlink состоялся 3 февраля, писал RT. Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.