Мир 20 декабря 2022, 13:11 SpaceX поставит Украине десять тысяч терминалов Starlink Украинский министр Федоров: SpaceX передаст стране 10 тысяч терминалов Starlink Unsplash

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Американская компания SpaceX поставит Украине 10 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом агентству Bloomberg сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

«Компания SpaceX и сам Илон Маск помогают нам, быстро реагируя на все проблемы. В ближайшие месяцы получим 10 тысяч терминалов широкополосного интернета Starlink», — сообщил он.

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Федоров добавил, что вел диалог непосредственно с Маском, который лично заверил, что продолжит поддерживать Украину.

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«После масштабного отключения подачи электричества я отправил ему послание. Маск совершил некоторые шаги уже в тот же день, отреагировав моментально», — добавил министр.

В конце февраля стало известно, что SpaceX открыла Украине доступ к собственной системе глобальной спутниковой связи.

В октябре Маск отметил, что компания не может себе позволить бесконечно финансировать работу Starlink. Однако позднее подчеркнул, что продолжит оплачивать ее, несмотря на убытки.