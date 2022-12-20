20 декабря 2022, 13:11
SpaceX поставит Украине десять тысяч терминалов Starlink
Украинский министр Федоров: SpaceX передаст стране 10 тысяч терминалов Starlink
Американская компания SpaceX поставит Украине 10 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink. Об этом агентству Bloomberg сообщил министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.
«Компания SpaceX и сам Илон Маск помогают нам, быстро реагируя на все проблемы. В ближайшие месяцы получим 10 тысяч терминалов широкополосного интернета Starlink», — сообщил он.
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Федоров добавил, что вел диалог непосредственно с Маском, который лично заверил, что продолжит поддерживать Украину.
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«После масштабного отключения подачи электричества я отправил ему послание. Маск совершил некоторые шаги уже в тот же день, отреагировав моментально», — добавил министр.
В конце февраля стало известно, что SpaceX открыла Украине доступ к собственной системе глобальной спутниковой связи.
В октябре Маск отметил, что компания не может себе позволить бесконечно финансировать работу Starlink. Однако позднее подчеркнул, что продолжит оплачивать ее, несмотря на убытки.
SpaceX
Илон Маск
Украина
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