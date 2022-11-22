Мир 22 ноября 2022, 23:27 SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» Dev.ua: SpaceX подала в суд на украинскую компанию «Старлинк» из-за названия РИА «Новости»

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Американская компания SpaceX обратилась в суд из-за украинской фирмы «Старлинк». Она потребовала, чтобы организацию лишили регистрации торговой марки. Об этом написало издание dev.ua.

«Американская компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.) подала иск на украинскую компанию ООО „Старлинк“ и Укрпатент», — заявили авторы статьи.

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Они уточнили, что украинский одноименный бренд существует уже довольно давно. Компания подала заявку на получение регистрации весной 2010 года. Документы ей предоставили зимой 2011-го. Через год на Украине появилась дочерняя фирма американской компании Starlink, которая называется ООО «Старлинк Юкрейн».

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По словам основателя организации, юристы американского миллиардера Илона Маска связались с ним в 2021 году. Они потребовали, чтобы предприниматель отказался от бренда, но тот не согласился.

«Мы же не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink», — заявил мужчина.

Он не исключил, что может согласиться на переговоры с американцами, но они должны будут компенсировать ему все потери, связанные с отказом от названия. Первое слушание по делу суд назначил на 8 декабря.