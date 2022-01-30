SpaceX перенесла два запуска спутников из-за плохой погоды

Американская компания SpaceX перенесла сразу два запуска своих ракет-носителей Falcon 9 в штате Флорида из-за того, что там пока складываются неблагоприятные погодные условия. Такую информацию распространили в пресс-службе компании.

Сначала вывод на орбиту ракеты, на которой находится итальянский спутник для наблюдения за Землей, был запланирован на субботу. Потом его было решено перенести на сутки. Его должны запустить с площадки Космического центра имени Кеннеди. Другой запуск был запланирован с космодрома, который находится на мысе Канаверал, оттуда в воскресенье также должна была стартовать ракета Falcon-9. Теперь этот пуск пройдет точно не раньше понедельника, 31 января.

Сейчас в штате Флорида, где находятся обе пусковые площадки, возникла облачность, она сопровождается резкими порывами ветра. Но уже в текущее воскресенье, согласно прогнозам, постепенно погода начнет улучшаться и станет более благоприятной для запусков, сообщил ТАСС.