SpaceX отправила в космос 58 спутников Starlink. Видео

Компания SpaceX успешно запустила в космос ракету-носитель Falcon 9. Аппарат уже доставил на орбиту 58 микроспутников Starlink.

Запуск Falcon 9 проходил 13 июня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Трансляцию проводили на сайте SpaceX.

Кроме спутников, на орбиту вывели три аппарата американской компании Planet Labs. Эта техника оснащена портативными телескопом и камерой с высоким разрешением. С их помощью специалисты будут следить за поверхностью Земли.

Все 58 спутников оказались на орбите спустя 15 минут после запуска ракеты-носителя. А через девять минут первая ступень Falcon 9 спустилась на платформу в Атлантическом океане.

Предыдущий запуск с группой микроспутников состоялся 4 июня. Тогда впервые запустили спутники, оснащенные специальными закрылками. Они необходимы для защиты техники от солнечных лучей.

Проект Starlink начали реализовывать в 2018 году. Всего глава SpaceX Илон Маск хочет отправить в космос около 12 тысяч спутников, чтобы обеспечить доступ в интернет для пользователей всей планеты. С помощью системы интернет будет работать на скорости один гигабит в секунду.