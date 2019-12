SpaceX отправил в космос ракету Falcon 9. Не обошлось без неполадок

Ракета-носитель Falcon 9 отправилась на орбиту с японско-сингапурским телекоммуникационным спутником JCSat-18/Kacific-1. Пуск прошел успешно, но инженерам не удалось провести захват двух элементов ракеты, которые вернулись на Землю.

Ракета-носитель стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 19:10 по местному времени (03:10 по мск). JCSAT-18/Kacific1 выведены на земную орбиту. Об этом сказано в сообщении компании в Twitter.

«Первая многоразовая ступень Falcon 9 приземлилась на плавучей платформе Of Course I Still Love You („Конечно, я все еще люблю тебя“) — это третья посадка этой ракеты»

SpaceX собиралась также «поймать» два элемента головного обтекателя ракеты. Эти части должны были приземлиться на парашютах на гигантские сети, которые натянули на специально оборудованных судах недалеко от побережья Флориды. Однако суда Ms. Tree and Ms. Chief «немного упустили» две детали, которые в итоге упали в воду.

Тем не менее сотрудники SpaceX собираются найти их позже для последующего применения при запусках.

Как написал «Интерфакс», спутник JCSat-18/Kacific-1 весит 6,8 тонны. Он создан американской корпорацией Boeing, а принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corр и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Спутник выведут на геостационарную орбиту. JCSAT-18/Kacific1 намерены использовать операторы связи в Сингапуре и Японии. Его зона действия будет распространяться на Дальний Восток.

Использованная на носителе первая многоразовая ступень ранее уже применялась для запуска двух грузовых кораблей Cargo Dragon на орбиту.

Ранее в декабре грузовой корабль Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции. Он доставил на МКС почти три тонны груза. На нем находились предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов.