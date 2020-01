SpaceX не удалось спасти головной обтекатель ракеты Falcon 9

Спасательное судно компании SрасеX не смогло поймать в сеть створки головного обтекателя ракеты Falcon 9, которая 7 января вывела на орбиту очередную группу спутников Starlink.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на SpaceX, специальное судно Ms.Tree должно было поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя Falcon 9, которые спустились в Атлантику на парашютах, однако сделать этого не удалось. Точную причину неудачи в компании пока не назвали.

Эти части обтекателя многоразовые. Их планировали использовать для последующих пусков. Первая же ступень ракеты успешно вернулась из космоса. Специалисты посадили ее на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя»). Эта ступень уже четыре раза побывала в космосе.

Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink успешно стартовала 7 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она доставила в космос 60 спутников связи, которые будут работать на орбите высотой в 290 километров.

Общее количество этих аппаратов на орбите Земли увеличилось до 180. Starlink — это проект SpaceX по созданию собственной группы спутников для глобальной передачи интернет-трафика.