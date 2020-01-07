SpaceX не удалось спасти головной обтекатель ракеты Falcon 9
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на SpaceX, специальное судно Ms.Tree должно было поймать хотя бы одну из двух створок обтекателя Falcon 9, которые спустились в Атлантику на парашютах, однако сделать этого не удалось. Точную причину неудачи в компании пока не назвали.
Эти части обтекателя многоразовые. Их планировали использовать для последующих пусков. Первая же ступень ракеты успешно вернулась из космоса. Специалисты посадили ее на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще люблю тебя»). Эта ступень уже четыре раза побывала в космосе.
Ракета Falcon 9 со спутниками Starlink успешно стартовала 7 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Она доставила в космос 60 спутников связи, которые будут работать на орбите высотой в 290 километров.
Общее количество этих аппаратов на орбите Земли увеличилось до 180. Starlink — это проект SpaceX по созданию собственной группы спутников для глобальной передачи интернет-трафика.