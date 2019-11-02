SpaceX и Boeing не успели подготовить ракеты для НАСА

НАСА не смогла выполнить обещания отказа от российских услуг для отправки астронавтов на орбиту. Джим Брайденстайн, глава американского космического агентства, обратился к своему коллеге из Роскосмоса Дмитрию Рогозину с просьбой о дополнительных местах для американских астронавтов.

Отмечается, что ракеты американской компании SpaceX Илона Маска, а также Boeing, которые обещали с 2014 года, оказались не готовы до настоящего момента.

Ракеты компании Маска Dragon-2 оплавились изнутри, а ракеты Starliner от Boeing все еще не готовы.

Полет каждого американского астронавта в 2020 и 2021 годах обойдется бюджету США в 85 миллионов долларов.

Как отметил tg-канал «Орда», из-за высокого спроса Роскосмосу потребуется построить еще несколько космических кораблей «Союз».