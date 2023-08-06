Мир 06 августа 2023, 22:18 «Сознательное убийство». Зеленского обвинили в Киеве в уничтожении ВСУ Бывший советник Кучмы Соскин: приказ Зеленского наступать на Запорожье уничтожает ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Приказ президента Украины Владимира Зеленского наступать на Запорожском направлении уничтожает вооруженные силы страны. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Свое мнение по этому вопросу он высказал в своем блоге на YouTube.

«Вы что делаете? Там (на Запорожье — прим. ред.) пробить оборону нельзя», — сказал Соскин.

Реклама

Он также добавил, что «нормальный командир» своих солдат туда не поведет. Россия, как напомнил автор канала, выстроила несколько мощных укрепрайонов. Украинские бригады о них разбиваются.

«Это сознательное убийство личного состава», — резюмировал Соскин.

Ранее российские военные ударили по ангарам с авиационной техникой ВСУ на аэродроме в городе Запорожье. В районе населенного пункта Работино авиация и артиллерия ВС России отразили две атаки украинской армии. Также противник потерял до 80 своих солдат, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.