Мир 25 января 2023, 00:13 Сожжение Корана в Швеции назвали кощунством и ударом по всем религиям в России Муфтии России: сожжение Корана в Швеции — кощунство и удар по всем религиям Pxhere

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Акции, подобные сожжению Корана, говорят о глубоком разложении европейского сообщества. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на совместное заявление муфтиев России.

Ведущие российские централизованные организации мусульман осудили сожжение Корана в Швеции. Они назвали это кощунством и оскорблением мусульман всего мира. Акция стала очередным сатанинским действием в Европе и доказательством глубокого разложения европейского общества, отметили в заявлении.

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Муфтии заверили, что выдаваемые за проявление свободы слова и вероисповедания действия на самом деле являются попранием духовных ценностей человечества.

«Это удар по всем религиям», — подчеркнули они.

Муфтии напомнили, что в России уважают чувства всех верующих. Именно здесь более 200 лет назад напечатали Священный Коран в подлинном виде — по всем канонам. Лозунги свободы слова и защиты либеральных ценностей в Европе прикрывают проявления расизма, ксенофобии, исламофобии и идей западного превосходства над другими культурами и цивилизациями, заключили муфтии.

В минувшие выходные лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан вместе с единомышленниками сжег Коран в Стокгольме. Власти Швеции одобрили проведение этой акции.