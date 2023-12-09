09 декабря 2023, 23:12
«Сожгут дотла». Французский политик предрек Украине незавидную судьбу
Политик Филиппо: США откажутся от Украины и сожгут дотла свою марионетку
Руководство США отвернулось от Украины и планирует отказаться от помощи ее властям, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом политик написал в социальной сети X (бывший Twitter).
По его словам, в мировом медиапространстве произошел резкий поворот в отношении Украины. США и бывшей советской республике больше не по пути.
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«Сейчас СМИ наконец осознают, что для марионетки Вашингтона все кончено и что США совсем скоро откажутся от нее и сожгут дотла», — подчеркнул политик.
Ранее глава Министерства вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню рассказал, что Франция решила прекратить передачу вооружения Украине из своих арсеналов. Планируется, что ВСУ станут покупать их у французских предприятий на средства специального фонда.
В США же нарастает недовольство из-за многомиллиардных выплат Украине. Американские власти уже задумались о целесообразности выделения военной техники украинским военным из-за огромных потерь ВСУ в тяжелом вооружении, опасаясь, что их имидж окажется под угрозой. Среди конгрессменов также все чаще стали раздаваться голоса о том, что правительству США стоит больше уделять внимания внутренним проблемам, а не интересам Украины.
США
Украина
Франция
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