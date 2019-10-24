  • Сожгли за правду. В Бангладеш 16 человек повесят за убийство школьницы

    24 октября 2019, 14:36

    Сабина Абубекирова

    Нусрат Джахан Рафи пожаловалась в полицию на домогательства со стороны директора школы. После этого девушке начали угрожать и пытались заставить забрать заявление. Когда она отказалась, ее сожгли. Как сообщает «Би-би-си», в четверг суд приговорил причастных к смерти 19-летней Нусрат к смертной казни. В Бангладеш она осуществляется через повешение.
    Сожгли за правду. В Бангладеш 16 человек повесят за убийство школьницы

    Убийство школьницы потрясло всю страну и привело к серии протестов людей, требующих справедливости. Судебный процесс по ее делу был одним из самых быстрых в Бангладеш, хотя обычно на завершение таких дел уходят годы.

    Премьер-министр публично пообещал, что «ни один из виновников не будет избавлен от судебного наказания».

    «Би-би-си» пишет, что когда судья огласил приговор, некоторые из обвиняемых расплакались, в то время как другие кричали, что им отказали в правосудии. Адвокаты подсудимых говорят, что подадут апелляцию.

    Родственников Нусрат приговор устроил. Они требуют исполнить его поскорее.

    Все 16 обвиняемых, в том числе уволенный директор медресе Сирадж Уд Доула и лидер Лиги Авами Рухул Амин, были приговорены к смертной казни за убийство ученицы Фенийской медресе Нусрат Джахан Рафи. #Bangladesh

    Что произошло

    Рафи обратилась в полицию 27 марта с жалобой на домогательства со стороны директора, после чего мужчину арестовали. Спустя десять дней одноклассница заманила ее на крышу школы. Там девушку окружили четыре или пять человек в парандже. Все они требовали от Нусрат забрать заявление из полиции и отказаться от обвинений. Школьница отказалась следовать требованиям. После этого ее облили керосином и подожгли. Нападавшие хотели обставить все как самоубийство, но вместо этого Нусрат сбежала и успела записать свои показания на видео.

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    «Учитель трогал меня, я буду бороться с этим преступлением до последнего вздоха», — передает слова Рафи «Би-би-си».

    В этом же видео она называет имена нападавших на нее. Несмотря на то, что Нусрат была оказана медицинская помощь, она не выжила. У нее были ожоги 80% тела. Она умерла 10 апреля в возрасте 19 лет.

    Расследование показало, что в заговоре с целью заставить Нусрат замолчать участвовали одноклассницы и ряд влиятельных людей из ее города. Виновными признали директора, трех учителей и еще двух местных лидеров правящей партии. По данным следствия, директор школы отдал приказ убить Нусрат, пока находился в тюрьме из-за обвинений в домогательствах.

    Расследование также установило, что ряд полицейских сотрудничали с осужденными. Они распространяли ложную информацию о самоубийстве Нусрат. Их не судили за убийство девушки.

    Пошла против системы

    Считается, что сексуальные домогательства — довольно распространенное явление в Бангладеш: недавний отчет благотворительной организации ActionAid, опубликованный в начале этого года, показал, что 80% женщин, работающих в швейной промышленности Бангладеш, либо лично сталкивались с сексуальными домогательствами на работе, либо видели их.

    Однако это вовсе не означает, что девушки спешат сообщать об этом полиции. Такое считается большой редкостью, потому что заявления о сексуальных домогательствах могут привести к печальным последствиям. Жертвы регулярно сталкиваются с осуждением со стороны общества. Их преследуют в жизни и в интернете. Как пишет «Би-би-си», иногда дело доходит и до физического насилия.

    Нусрат отличилась от многих, обратившись в правоохранительные органы. Полиция записала ее заявление на мобильный телефон, позже видео слили в местные СМИ. Интересно и то, что семья поддержала решение Нусрат пойти в полицию. Сейчас близким девушки предоставлена защита.

    Это дело вызвало массовые протесты в Бангладеш и показало, в каком уязвимом положении находятся жертвы. Активисты заявили, что убийство выявило культуру безнаказанности в отношении преступлений на сексуальной основе.