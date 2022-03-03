Создавшая Cyberpunk 2077 и «Ведьмака» студия остановила продажи в России и Белоруссии
CD Projekt RED остановила продажи своих игр в России и Белоруссии
Польская студия CD Projekt RED, которая выпустила такие видеоигры, как «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, объявила о приостановки продаж в России и Белоруссии.
Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте студии.
Запрет на реализацию тайтлов, как объяснили в компании, затронет цифровые и физические копий. Тем, кто уже купил копии игр, хотфиксы и патчи к ним, волноваться не стоит. Как заверила студия, уже приобретенные продукты продолжат работать. Авторы заявления выразили надежду «на понимание всех игроков, которых это затронет».
Ранее в этот же день стало известно, что решение о приостановке работы в России принял и шведский ретейлер товаров для дома IKEA. Также шаг компании затронул и Белоруссию: там приостановлена операционная деятельность.
За последнюю недель ряд компаний приостановил продажи в России, среди них была и американская Apple. Сначала она ограничила работу Apple Pay в стране, а затем и закрыла продажу своих гаджетов в официальном онлайн-магазине. Также, Apple решила прекратить весь экспорт в РФ. После этого сообщения устройства компании резко поднялись в цене.