Трамп передумал создавать новую партию

Экс-президент США Дональд Трамп, избиравшийся при поддержке республиканцев, не будет создавать новую партию. Об этом он объявит сегодня на ежегодной Консервативной политической конференции (CPAC), сообщил Fox News.

«Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу», — привел телеканал цитату из текста выступления политика.

Конференция CPAC проходит в городе Орландо, штат Флорида.

В январе, после ухода Трампа из Белого дома, СМИ сообщали о том, что он обдумывал создание собственной патриотической партии, но потом отказался от этой идеи и решил сотрудничать с республиканцами.

Абсолютное большинство членов Республиканской партии в Палате представителей и Сенате поддержали Трампа во время двух импичментов.

Во второй раз его обвиняли в подстрекательстве к мятежу, из-за того что сотни его сторонников взяли штурмом здание Капитолия. В ходе противоборства с полицией погибли пять человек, включая полицейского. Были задержаны более 200 подозреваемых в беспорядках.

В середине февраля социологи Gallup провели опрос, в ходе которого 62% американцев высказались за создание партии, альтернативной демократам и республиканцам. Сейчас в парламенте представлены только Демократическая и Республиканская партии.