Судебный процесс в США может раскрыть тайну создателя биткоина, который скрывается под псевдонимом Сатоси Накамото. Об этом сообщила The Wall Street Journal. На кону, по данным газеты, стоит и его состояние, которое превышает 60 миллиардов долларов.

Во Флориде суд присяжных рассмотрит многолетний спор между предполагаемыми создателей биткоина — австралийским предпринимателем и программистом Крейгом Райтом и семьей его умершего бизнес-партнера Дейва Клеймана.

С 2016 года Райт неоднократно заявлял, что он является единственным создателем биткоина, скрывающимся под псевдонимом Сатоси Накамото. При этом большинство представителей криптосообщества с этим не согласно.

На половину состояния претендует семья Клеймана. На кону стоит половина из около миллиона биткоинов, стоимость которых, сейчас составляет порядка 64 миллиардов долларов. Как утверждает в иске семья Клеймана, партнеры работали над криптовалютой вместе. По заверениям обеих сторон, каждый из них имеет достаточно аргументов в свою пользу.

Настоящим подтверждением личности Сатоси Накамото для адептов криптовалют является ключ, с помощью которого можно добраться до счета, на котором хранится миллион биткоинов. По их мнению, сняв хотя бы часть из них, можно было бы доказать свою принадлежность к создателям токена.

В среду, 10 ноября, стоимость биткоина достигла своего исторического максимума. Она составила 69 тысяч долларов. Позже она немного опустилась до 68,2 тысяч долларов. Причиной подорожания криптовалюты стал резкий приток инвестиций в последнем месяце. Директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон предположил, что в ближайшие две-четыре недели биткоин может как подорожать на десять тысяч долларов, так и потерять в цене от десяти до 15 тысяч долларов.