Создатели «Свинки Пеппы» впервые ввели в сюжет пару лесбиянок | 360°

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Создатели «Свинки Пеппы» впервые ввели в сюжет пару лесбиянок

Лесбийская семья появилась в новой серии мультсериала «Свинка Пеппа»

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Новые героини появились в популярном британском мультфильме «Свинка Пеппа». Теперь в истории участвует семья лесбиянок.

Как написал RT, в новом эпизоде белая медведица Пенни рассказала о своей семье.

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«Я Пенни — белая медведица. Я живу со своей мамой и второй мамой», — процитировало героиню издание Daily Mail.

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По ее словам, одна мама работает врачом, а вторая — готовит спагетти. Медведица отметила, что она очень любит это блюдо.

Серия вышла после того, как более 23 тысяч жителей Великобритании подписали петицию с требованием включить в шоу однополую пару.

Великобритания

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