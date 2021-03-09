Создатели «Спутника V» потребовали извинений от EMA за высказывания о вакцине

Создатели российской вакцины «Спутник V» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе. Она сравнила перспективу экстренного одобрения препарата в Австрии с «русской рулеткой».

«Мы требуем публичных извинений от Кристы Виртумер-Хохе из EMA за ее негативные комментарии о государствах ЕС, непосредственно одобряющих „Спутник V“. Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политвмешательстве в текущий процесс экспертизы ЕМА», — говорится в сообщении, опубликованном на странице российской вакцины в Twitter.

Разработчики также отметили, что европейский регулятор не допускал подобных заявлений ни о какой другой вакцине. По их словам, такие комментарии неуместны и «подрывают доверие к ЕМА и процессу его экспертизы». Создатели препарата подчеркнули, что вакцины и ЕМА должны быть вне политики.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США будут всеми возможными способами сражаться с информацией о неэффективности вакцин от коронавируса, которые якобы распространяет Россия. Речь идет про препараты фирмы Moderna и консорциума в составе компаний Pfizer и BioNTech.