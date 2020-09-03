Создатели «Игры престолов» экранизируют китайскую фантастику об инопланетянах

Создатели культового фэнтезийного сериала «Игра престолов» возьмутся за китайскую фантастику. Они экранизируют книги писателя из Китая Лю Цысиня о контакте с инопланетянами.

«Начинается все с жизни на маленькой голубой планете и заканчивается отдаленными частями Вселенной. Нам не терпится провести следующие несколько лет жизни, адаптируя эту историю для экрана», — приводит Fox News слова шоураннеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса.

Речь идет об экранизации трилогии Лю Цысиня «Задача трех тел». Этот научно-фантастический цикл рассказывает о первом контакте со внеземной цивилизацией. Сам писатель примет участие в проекте в качестве консультанта. Литератор подчеркнул, что с большим уважением относится к команде, которая взялась за экранизацию его книг.

Создатели сериала уже заключили контракт с Netflix. Новое творение сценаристов «Игры престолов» покажут на этом стриминговом сервисе.

Первый роман трилогии «Задача трех тел» вышел отдельной книгой в 2008 году. После перевода на английский язык произведение получило широкое мировое признание.